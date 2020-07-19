Sivasspor, yeni sezonda da Rıza Çalımbay ile devam etme kararı aldı - Son Dakika

Sivasspor, yeni sezonda da Rıza Çalımbay ile devam etme kararı aldı

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni sezonda da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni sezonda da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

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Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyon olan Medipol Başakşehir'i kutladı.

Yeni sezonda teknik direktör Rıza Çalımbay ile devam edip etmeyeceklerinin sorulması üzerine Otyakmaz, "Henüz bir imza yok ama görüşme oluyor. Olağanüstü şeyler olmadığı sürece Rıza hocamız Sivas'ta devam edecektir. Rıza hocanın bizi bırakıp gideceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in son 4 sezondur azimli bir şekilde şampiyonluğu kovaladığını ve geçen yıl çok yaklaştığını anımsatan Otyakmaz, "Bu sene nasip oldu. Başta Göksel başkan ve tüm camiasını tebrik ediyorum. Türk futbolu içinde yeni bir dönem oldu, altıncı şampiyon olan takım da geldi. Gönül isterdi ki biz olalım, ilk yarıyı lider bitirmiştik ama maalesef olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Otyakmaz, Medipol Başakşehir'in son 4 yılda gösterdiği başarıyı örnek alarak yakın bir gelecekte şampiyonluğu kucaklamak istediklerini belirtti.

Ligin ilk yarısını lider tamamladıklarını anımsatan Otyakmaz, ikinci yarıda bazı futbolcuların performansının düştüğüne dikkati çekti.

"Avrupa için iyi bir takım oluşturmaya gayret edeceğiz"

Yabancı oyuncu kuralına göre yeni takımı oluşturacaklarını dile getiren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa'da ülkemizi temsil etmek için iyi bir takım oluşturmaya gayret edeceğiz. Rıza hoca ile görüşüyoruz, çalışmalarımız da yavaş yavaş devam ediyor. Son maçtan sonra tamamıyla bu işe odaklanacağız. Geçen seneki gibi İstanbul'daki ofisimizi transfer merkezi olarak hazırlayacağız inşallah."

Rıza Çalımbay, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:35 Kaynak: AA

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