Son Dakika Haberleri: Sivasspor yönetiminden başsavcı Uğurlu'ya ziyaret
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Sivasspor yönetiminden başsavcı Uğurlu'ya ziyaret

23 dakika önce

Demir Grup Sivasspor Kulübü yönetimi, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'yu ziyaret etti.

Sivasspor yönetiminden başsavcı Uğurlu'ya ziyaret, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Kulübü yönetimi, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'yu ziyaret etti.


Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Hakimler ve Savcılar Kurulunun yaz kararnamesi ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hasan Uğurlu'yu makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette Başkan Vekili Erdal Sarılar, yönetim kurulu üyeleri Faruk Taşseten, Uğur Akkuş, Mehmet Ali Topal ve Bahattin Eken de hazır bulundu.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise nazik ziyaretlerinden dolayı kulüp yönetimine teşekkür etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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