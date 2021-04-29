Sivasspor yönetiminin yüzü gülüyor
29.04.2021 20:34
Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdıran DG Sivasspor'da yönetimin yüzü gülüyor.
Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdıran DG Sivasspor'da yönetimin yüzü gülüyor.
Yeni Malatyaspor karşısında alınan galibiyet Sivasspor yönetimini oldukça mutlu etti. Tribünlerin boş olduğu maçta yöneticiler zaman zaman futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Özellikle Jorge Felix'in son bölümünde attığı şutlardan sonra büyük heyecan yaşayan yöneticiler maç sonrası oyuncuları ayakta alkışladı.
Alınan puandan dolayı oldukça mutlu olduğu gözlenen yönetim kurulu üyelerinden bazılarının da soyunma odasında futbolcuları kutladığı öğrenildi.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
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