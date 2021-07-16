Sivasspor, Yunan stoper Dimitrios Goutas ile anlaştı

Demir Grup Sivasspor, Yunan defans oyuncusu Dimitrios Goutas'ı renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Yunan futbolcu Dimitrios Goutas ile sözleşme imzaladı. Stoper olarak görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da Başkan Yardımcısı Erdoğan Bozatlı'nın katılımı ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.Dimitrios, 4 Nisan 1994'te Yunanistan'ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. Futbola AO Xanthi U19 takımında başlayan Dimitrios; Olympiakos, KV Kortrijk, VV St. Truiden, Lech Poznan ve Atromitos Athen takımlarında forma giydi. Kariyerinde 240 maça çıkan deneyimli futbolcu 17 gol attı ve 6 asist yaptı.