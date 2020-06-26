Sivasspor zirveye tutunmayı hedefliyor - Son Dakika

Sivasspor zirveye tutunmayı hedefliyor

Demir Grup Sivasspor, pazar günü oynayacağı oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki takibini sürdürmek istiyor.

Demir Grup Sivasspor, pazar günü oynayacağı oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki takibini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Çalışmaya sakatlığı nedeniyle Yasin Öztekin çalışmaya katılmadı. Pazar günü oynayacağı karşılaşmadan mutlak 3 puan hedefleyen kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi toplantısında, şampiyonluk yarışındaki rakiplerin bir biri ile oynayacağı haftalara girdiklerini hatırlatarak, bu dönemi kendilerinin kayıpsız geçmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Demir Grup Sivasspor, rakiplerin olası puan kayıplarını değerlendirerek son haftalarda yeniden şampiyonluk yarışına ortak olma hesapları yapıyor.Öte yandan kırmızı-beyazlı ekipte teknik heyet, futbolcu ve kulüp personeli bugün 7'nci kez koronavirüs testine tabi tutuldu.

Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı


Kayserispor, Hes Kablo, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivasspor zirveye tutunmayı hedefliyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 08:35 Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcular yine kadroda
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:35:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor zirveye tutunmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]