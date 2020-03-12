Sivassporlu Appindangoye'den şampiyonluk yorumu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu Appindangoye'den şampiyonluk yorumu Açıklaması - Son Dakika Spor

Sivassporlu Appindangoye'den şampiyonluk yorumu Açıklaması

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Aaron Appindangoye, şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi.

Sivassporlu Appindangoye'den şampiyonluk yorumu Açıklaması, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Aaron Appindangoye, şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi.

Appindangoye, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçından galibiyetle dönmek istiyoruz. Karşılaşmaya iyi hazırlanıyoruz. Çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Oradan galibiyetle dönmemiz lazım." diye konuştu.

Her maçın final niteliğinde olduğunu belirten Appindangoye, "Şampiyonluk için tabii ki şansımız var. Çünkü yarış ilk 5 takım arasında sıkı bir rekabet içerisinde geçiyor. Biz maç maç bakıyoruz, maç maç değerlendiriyoruz. Bizim için her bir maç final niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Sivasspor'da iyi performans sergilediğini dile getiren Appindangoye, "Ben Süper Lig'de ilk defa oynuyorum. İyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Aslında bu oyunla içimde olanı gösterdim. Bu şekilde devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman


Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda koşunun ardından top kapma ve pas çalışması yapıldı. İdman, yarı sahada oynan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana sakatlığı süren Ziya Erdal, Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Petar Skuletic ve Samba Camara ile izinli olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç katılmadı.

Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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