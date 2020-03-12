Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var - Son Dakika Spor

Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var

6 saat önce

DEMİR Grup Sivasspor'un başarılı stoperi Aaron Appindangoye, Antalyaspor maçına iddialı hazırlandıklarını belirterek, "Şampiyonluk için şansımız var" dedi.

Sivassporlu Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var, System.String[]

DEMİR Grup Sivasspor'un başarılı stoperi Aaron Appindangoye, Antalyaspor maçına iddialı hazırlandıklarını belirterek, "Şampiyonluk için şansımız var" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve 4'üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenman dar alanda kısa pas çalışması ile devam etti. Futbolcular son olarak çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞANSIMIZ VAR"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı stoper Aaron Appindangoye, "Çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Çünkü galibiyet almamız ve puanla dönmemiz lazım. Şampiyonluk için şansımız var. Maç maç bakıyoruz. Her bir maç bizim için final niteliğinde. Bu maçlardan sonra puan tablosunu göreceğiz. Ben Süper Lig'de ilk defa oynuyorum. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Aslında içimde olanı gösterdim. Bu şekilde inşallah devam edeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aaron Appindangoye röportaj

-Antrenmandan görüntüler


- Sivas
Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:49 Kaynak: DHA
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