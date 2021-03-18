Sivassporlu Arouna Kone, Inter'in yıldızı Lukaku'ya top kontrolünü kendisinin öğrettiğini söyledi

Belçika Milli Takımı ve Inter'in yıldız golcüsü Romelu Lukaku, kötü geçen Manchester United macerasının ardından İtalya'da kendisini buldu. Gösterdiği performansla parmak ısırtan ve dünyanın sayılı forvetleri arasında gösterilen Romelu Lukaku, 74 milyon euroya geldiği Inter'i golleriyle taşımaya devam ediyor.

Demir Grup Sivasspor'da 2017 yılından bu yana top koşturan Arouna Kone, Romelu Lukaku hakkında Belçika basınına röportaj verdi. Voetbal International'a konuşan Kone, Belçikalı yıldız ile 2013-2017 yılları arasında birlikte oynadıklarını hatırlattı. Romelu Lukaku'nun o zamanlar genç bir futbolcu olduğundan bahseden Kone, deneyimli futbolculardan bir şeyler öğrenmek istediğinin altını çizdi.

Arouna Kone ve Romelu Lukaku Everton'da birlikte forma giydiler

"TOP KONTROLÜNDE SIKINTILAR YAŞIYORDU"

Romelu Lukaku'nun o dönemde de çok hızlı bir futbolcu olduğunu belirten Kone "İnanılmaz bir hızı vardı. Hızlanma yeteneği de çok iyiydi. Ancak top kontrolünde sıkıntılar yaşıyordu. Ben de ona vücudunu nasıl kullanması gerektiğini gösterdim. Top kontrolünü nasıl yapacağını öğrettim" dedi.

Kone, Romelu Lukaku ile ilgili bir anısını da paylaşarak şunları anlattı:

"Leicester City ile maçımız vardı. Çok sert bir savunmacı olan Wes Morgan'a karşı oynayacaktık. Maçtan önce Lukaku ile konuştum ve 'Morgan'a karşı zorlanacağız. Onu geçmek neredeyse imkansız' dedim. Lukaku da bana dönüp 'Dikkatle izle' cevabını verdi. Lukaku o maçın yıldızı oldu. Morgan neye uğradığını şaşırdı. Bir pozisyonda Morgan'ı geçip attığı gol sonrası 'Geleceğin yıldızı olacak' diye düşündüm. Öyle de oldu."

(Sözcü)