Son Dakika › Güncel › Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:50 Kaynak: İHA
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, sağlık kontrolünden geçti.
Brezilyalı futbolcu Claudemir, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Son Dakika Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı