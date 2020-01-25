Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, sağlık kontrolünden geçti.

Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, sağlık kontrolünden geçti.

Brezilyalı futbolcu Claudemir, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:50 Kaynak: İHA
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