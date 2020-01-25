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Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, sağlık kontrolünden geçti.
Brezilyalı futbolcu Claudemir, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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