Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor

Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, sağlık kontrolünden geçti.

Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir, sağlık kontrolünden geçti.


Brezilyalı futbolcu Claudemir, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.


31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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