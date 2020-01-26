Sivassporlu Claudemir: Türkiye ligi zor ve rekabetçi bir lig

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir de Sauza, "Türkiye ligi çok zor ve rekabetçi bir lig. Zaten sıralamaya baktığınız zaman birçok takımın birbirlerine yakın puanlarda olduğunu görüyoruz" dedi.

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

"TÜRKİYE LİGİ REKABETÇİ BİR LİG"

Antrenmanda Demir Grup Sivasspor'un, Braga'dan transfer ettiği Claudemir de Sauza da yer aldı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeni transfer Claudemir, "Buraya gelmeden önce burada Marcelo arkadaşım var, onunla iletişime geçtim Sivasspor ilk teklifi yaptığında. Marcelo burası ile ilgili çok iyi konuştu. Zaten dikkat çeken bir takım son yıllarda ve ligdeki başarısı da ortada. O yüzden teklif geldiği zaman çok mutlu oldum ve Sivasspor'u hemen kabul ettim. Süper Lig'i gelmeden önce takip ediyordum çünkü Süper Lig'de benim birçok arkadaşım var. Brezilyalı futbolcular var burada. Aynı zamanda Avrupa liglerinde ve Şampiyonlar Ligi'nde de olsun Türk takımlarını görüyoruz. Orada da dikkatimi zaten çekmişti. Dolayısıyla takip ediyordum. Türkiye ligi çok zor ve rekabetçi bir lig. Zaten sıralamaya baktığınız zaman birçok takımın birbirlerine yakın puanlarda olduğunu görüyoruz. O yüzden şampiyonluk konuşmak için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Evet, şampiyonluk mümkün mü, mümkün ama bir çok takım için mümkün. Sadece Sivasspor için değil. O yüzden her maçtan galip çıkıp mümkün olduğu kadar en yüksek puanlarla dönmek gerekiyor" diye konuştu.

"SİVAS'IN SOĞUĞU BENİ ETKİLEMEDİ"

Demir Grup Sivasspor'dan birçok yıldız ismin gelip geçtiğini belirten Claudemir, "Büyük oyuncular Sivasspor'dan geldi geçti. Büyük oyuncular buradan gelip geçince, oyuncularla sürekli iletişimde olanlar oluyor. Bu Sivasspor'un tanınmasında bir etken oldu. Sivasspor büyük bir kulüp ve böyle futbolcuları da kulübüne katmış olması gayet doğal. Buraya orta saha oyuncusu olarak geldim. Hocamız beni hangi pozisyonda uygun görürse ben o pozisyonda oynamaya hazırım. 25 numara giyeceğim. Ben daha soğuk olan ülkelerde oynadım, Danimarka ve Belçika gibi. O yüzden Sivas'ın soğuğu beni olumsuz anlamda etkilemedi. Hava ne olursa olsun önemli olan havanın tadını çıkartmaktır. Ben öyle bakıyorum" açıklamalarında bulundu.