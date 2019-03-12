Sivassporlu Diabate: Fenerbahçe ile Zorlu Bir Maç Oynayacağız

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Küme Düşme Potasına Gerileyen Göztepe, Son 5 Yılın En Kısır Sezonunu Yaşıyor

Fenerbahçe'nin Sözleşme Önerdiği Skrtel, Parma ile Anlaştı

Şenol Güneş'in Loris Karius ile İlgili Sözleri İngiltere ve Almanya'da Gündem Oldu