Sivassporlu Emre Kılınç: 'Bu maça çok motiveydim' - Son Dakika

Sivassporlu Emre Kılınç: 'Bu maça çok motiveydim'

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Sivasspor'da Emre Kılınç, maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Sivasspor'da Emre Kılınç, maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

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İşte Emre Kılınç'ın açıklamaları;


Bu maç bizim için çok önemliydi. Kötü gidişatımızı telafi etmek istiyorduk. Bu maçla her şeyi telafi ettik, elimizden geleni yaptık. Galibiyette payım varsa ne mutlu bana. Eşim hamile, kız evlat bekliyoruz. Golümü onlara armağan ediyorum



GOL ATMAM ÖNEMLİ DEĞİL


Gol atmam önemli değil. Önemli olan Sivasspor'a katkı sağlamak. Burada Sivasspor logolu tişörtle duruyoruz. Bazen katkı sağladık bazen başaramadık.


KAZANACAĞIMIZI HİSSEDİYORDUM


Gol atacağım içime doğmuştu. Bu maça çok motiveydim. Bu maçı da kazanacağımızı hissediyordum. Şans yüzümüze güldü

Emre Kılınç, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 23:55 

Son Dakika Spor Sivassporlu Emre Kılınç: 'Bu maça çok motiveydim' - Son Dakika Spor
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