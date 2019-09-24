Son Dakika Haberleri: Sivassporlu Emre Kılınç iki hafta sahalardan uzak kalacak
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Sivassporlu Emre Kılınç iki hafta sahalardan uzak kalacak

12 dakika önce

Sivasspor Kulübü Doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinden orta saha oyuncusu Emre'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Sivassporlu Emre Kılınç iki hafta sahalardan uzak kalacak, System.String[]

Sivasspor Kulübü Doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinden orta saha oyuncusu Emre'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.


Emre'nin en az iki hafta takımla çalışmalara katılamayacağını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:


"Oyuncumuz Emre Kılınç, Süper Lig'in 5. haftasında sahamızda oynadığımız Trabzonspor karşılaşması sırasında sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak."


Trabzonspor maçı sonrası Bordo - Mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman değerlendirmelerde bulundu.

Emre Kılınç, Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:10 
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