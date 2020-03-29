Sivassporlu Emre Kılınç'tan 70 aileye gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivassporlu Emre Kılınç'tan 70 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Sivassporlu Emre Kılınç'tan 70 aileye gıda yardımı

14 dakika önce

DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda paketini karşılamak istediğini açıkladı.

Sivassporlu Emre Kılınç'tan 70 aileye gıda yardımı, System.String[]

DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda paketini karşılamak istediğini açıkladı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının etkileri Türkiye'de de devam ediyor. Birçok ailenin ekonomik olarak da mağdur olduğu bu süreçte, başta ünlü sanatçı Haluk Levent olmak üzere topluma mal olmuş kişiler dar gelirli ailelere yardım kampanyası düzenliyor. Dayanışma günleri olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç da katkıda bulundu. Başarılı oyuncu Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Sivasspor'dan Emre Kılınç aradı. 'Dayanışma günleri' kapsamında tam 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Emre Kılınç. Cansın!" paylaşımında bulundu.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Haluk Levent, Emre Kılınç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent ve futbolculardan büyük dayanışma
"Maçlar ertelenmeseydi sahaya çıkmayacaktık" Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu         
09:03
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı         
09:01
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma Bakanı'nın kabahati neydi? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma Bakanı'nın kabahati neydi? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti         
08:50
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında         
08:35
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak         
08:11
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı         
07:55
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok         
07:36
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak         
01:29
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar         
01:22
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti         
00:48
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti         
00:33
Gaziantep Valiliği Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı         
00:12
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı         
00:07
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı         
23:28
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık         
23:19
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü         
23:00
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı         
22:33
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı         
21:34
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı         
21:34
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı         
21:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi         
21:06
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi         
21:02
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
20:42
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi         
19:48
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek         
19:19
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti         
19:02
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 09:15:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivassporlu Emre Kılınç'tan 70 aileye gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]