Sivassporlu Erdoğan baba oldu
3 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, baba oldu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:09 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt
, baba oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Leyla Yeşilyurt çiftinin kız çocukları dünyaya geldi. Yeşilyurt çifti, çocuklarına Alisa ismini verdi.
Açıklamada, "Yeşilyurt çiftine bebekleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür dileriz." ifadelerine yer verildi.
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