Sivassporlu Erdoğan: Kazanıp liderliği devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu Erdoğan: Kazanıp liderliği devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika Spor

Sivassporlu Erdoğan: Kazanıp liderliği devam ettirmek istiyoruz

6 saat önce

DEMİR Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, ligin 2'inci yarısının ilk maçında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili, "Galip gelerek liderliği devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Sivassporlu Erdoğan: Kazanıp liderliği devam ettirmek istiyoruz, System.String[]

DEMİR Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, ligin 2'inci yarısının ilk maçında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili, "Galip gelerek liderliği devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Hugo Vieira ve Fernando katılmadı. Aaron Appiandangoye ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

"ZOR BİR DEPLASMANA GİDİYORUZ"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı beyazlı ekibin başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, "Çok zor bir deplasmana gidiyoruz. Maç içerisinde oradaki taraftar baskısını aşmamız lazım. Çok zor olduğunu biliyoruz ama 2'nci yarıya Malatya'ya karşı 4-0 gibi bir skorla çok iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah bu güzel oyunumuzu orada da devam ettirir ve galip döneriz. Takımda çok fazla eksik yok. Emre'yle ve Marcelo ile görüştüm. Bir sorun yokmuş. Bir Fernando da var. Zor bir deplasmana gidiyoruz ve hazırız. Galip gelip liderliği devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Galip geldikleri BtcTürk Yeni Malatyaspor maçını değerlendiren Erdoğan Yeşilyurt, "Kupa maçında çok iyi oynadık. 4-0'lık bir avantaj elde ettik. Tabi bunun 2'nci maçını da kazanıp bir üst tura çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Erdoğan Yeşilyurt'un açıklamaları


Erdoğan Yeşilyurt, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Loris Karius, Erzurumspor maçındaki performansıyla tepki çekti
Juventus, sakatlanan Merih Demiral'ın yerine transfer yapmayacak İskoçya'da 12 yaşın altındaki futbolcuların idmanda topa kafa vurmaları yasaklandı Antalyaspor ve Trabzonspor'un gündemindeki Tosic, Beşiktaş'ı istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 23:27:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivassporlu Erdoğan: Kazanıp liderliği devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]