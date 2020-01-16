Sivassporlu Erdoğan: Kazanıp liderliği devam ettirmek istiyoruz

DEMİR Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, ligin 2'inci yarısının ilk maçında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili, "Galip gelerek liderliği devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Hugo Vieira ve Fernando katılmadı. Aaron Appiandangoye ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

"ZOR BİR DEPLASMANA GİDİYORUZ"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı beyazlı ekibin başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, "Çok zor bir deplasmana gidiyoruz. Maç içerisinde oradaki taraftar baskısını aşmamız lazım. Çok zor olduğunu biliyoruz ama 2'nci yarıya Malatya'ya karşı 4-0 gibi bir skorla çok iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah bu güzel oyunumuzu orada da devam ettirir ve galip döneriz. Takımda çok fazla eksik yok. Emre'yle ve Marcelo ile görüştüm. Bir sorun yokmuş. Bir Fernando da var. Zor bir deplasmana gidiyoruz ve hazırız. Galip gelip liderliği devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Galip geldikleri BtcTürk Yeni Malatyaspor maçını değerlendiren Erdoğan Yeşilyurt, "Kupa maçında çok iyi oynadık. 4-0'lık bir avantaj elde ettik. Tabi bunun 2'nci maçını da kazanıp bir üst tura çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Erdoğan Yeşilyurt'un açıklamaları