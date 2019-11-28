Son Dakika Haberleri: Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: "Hocamız şans verdiğinde, elimden geleni yapıyorum"
Son Dakika Spor Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: 'Hocamız şans verdiğinde, elimden geleni yapıyorum' - Son Dakika Spor

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: "Hocamız şans verdiğinde, elimden geleni yapıyorum"

6 saat önce

Süper Lig'de lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan forma şansı bulduğunda takımının başarısı için elinden geleni yaptığını söyledi.

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt:

Süper Lig'de lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan forma şansı bulduğunda takımının başarısı için elinden geleni yaptığını söyledi.


Erdoğan Yeşilyurt, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte güzel bir havanın olduğunu belirtti.


Sivasspor'un takım halinde oynayarak herkesi yenebilecek kapasitede olduğunu aktaran Erdoğan, " Beşiktaş'ı yendik, Galatasaray'ı 10 kişiyle zorladık. İnşallah bunu sürdürürüz. Kasımpaşa çok ters bir takım. Çok konsantre olmamız lazım. İnşallah maçı alır ve bu haftayı da lider olarak bitiririz. Ne olursa olsun sezon sonunda ligi en üstte bitirmek istiyoruz." dedi.


"Hocamız şans verdiğinde, elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Sonuçta işim bu. Oynatırsa mücadele ederim ve oyunu değiştirmeye çalışırım. Bizim ortamımız ve arkadaşlığımız çok iyi. Rıza hocanın da istediği şey bu. Arkadaşlık olursa, herkesi yenebiliriz diye düşünüyor. Hem yerli oyuncular hem de yabancı oyuncular olarak beraberiz. Arkadaşlığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.


Sakatlığı bulunan oyunculardan Serhiy Rybalka antrenmana katılmazken, Barış Yardımcı salonda çalıştı.

Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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