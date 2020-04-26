Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'tan Galatasaray için transfer açıklaması!

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, TRT Spor'da Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı.



Transferde ismin Galatasaray ile anılıyor? Bu konuyla ilgili düşüncelerin nedir?



Bu sene Sivasspor ile kontratım bitiyor. Bu süreçte menajerimle hiç konuşmadım. Konuşmayı da düşünmüyorum. Bu zorlu süreci atlatmak istiyoruz. Bu sene forma şansı bulabildim ve ligde Galatasaray, Beşiktaş'a gol attım. Piyasa değerimin arttığını düşünüyorum. Sonuçta şu an Sivasspor'un oyuncusuyum ve yönetimle henüz konuşmadık. Lig başladığında masaya oturacağımızı düşünüyorum. Orada konuşulur. Başka takımlar arar mı bilmiyorum.



Seninle temasa geçen herhangi bir takım oldu mu?



Resmi bir teklif olduğunu sanmıyorum. Dediğim gibi menajerimle pek konşmadım. En son arayan takımların olduğunu söylemişti. Bonservisim elimde olacağı için haberler çıkması doğal. Genç ve Türk oyuncuyum. Yabancı sınırlaması var ve belki sayı daha da azalacak.



Kendini bir İstanbul takımında oynamaya hazır hissediyor musun?



Herkesin küçüklüğünde bir hedefi, hayali vardır. Bizde ise 3 büyüklerde oynamaktır. Şimdi düşüncem farklı. Profesyonel bir oyuncuyum. Sivasspor da küçük bir takım değil. Bu sene de büyük şeyler başarabiliriz. Sivasspor büyük bir camia. Gelecek senelerde ne olacak bilmiyoruz. Ben burada mutluyum. Masaya oturduğumuzda anlaşır mıyız bilmiyorum ama burada devam edilecekse ederim. 5 sene sonra keşke Galatasaray ya da Beşiktaş'ı kovalasaydım demem yani. Neresi hayırlısıysa orası olsun.



