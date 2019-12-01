Son Dakika Haberleri: Sivassporlu Fatih Aksoy'un liderlik mutluluğu
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Sivassporlu Fatih Aksoy'un liderlik mutluluğu

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un genç savunma oyuncusu Fatih Aksoy, ligin kendileri için iyi gittiğini, gidebilecekleri yere kadar böyle gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un genç savunma oyuncusu Fatih Aksoy, ligin kendileri için iyi gittiğini, gidebilecekleri yere kadar böyle gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sivassporlu Fatih Aksoy'un liderlik mutluluğu

Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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