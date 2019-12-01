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Sivassporlu Fatih Aksoy'un liderlik mutluluğu
6 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un genç savunma oyuncusu Fatih Aksoy, ligin kendileri için iyi gittiğini, gidebilecekleri yere kadar böyle gitmeyi hedeflediklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:50 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un genç savunma oyuncusu Fatih Aksoy, ligin kendileri için iyi gittiğini, gidebilecekleri yere kadar böyle gitmeyi hedeflediklerini belirtti.
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