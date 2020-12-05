Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
05.12.2020 19:03
Demir Grup Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Demir Grup Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantina sürecinin başladığını belirterek, "Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.
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