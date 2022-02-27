Sivassporlu futbolcudan Ukrayna'ya destek! - Son Dakika
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Sivassporlu futbolcudan Ukrayna'ya destek!

27.02.2022 18:28
Sivassporlu futbolcudan Ukrayna'ya destek!

Sivasspor-Galatasaray maçında Sivassporlu kadın futbolcu Nino Chkhartishvili, takım arkadaşının attığı golden sonra formasının altından Ukrayna bayrağı açtı.

Sivasspor- Galatasaray maçında Sivassporlu kadın futbolcu Nino Chkhartishvili, takım arkadaşının attığı golden sonra formasının altından Ukrayna bayrağı açtı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası dünyanın dört bir yanından tepkiler yükselmeye devam ederken, futbol dünyası da yaşananlara tepkisiz kalmadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 12. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldiği mücadelede Sivassporlu futbolcudan Ukrayna'ya destek geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin Gürcü futbolcusu Nino Chkhartishvili, maçta takım arkadaşının attığı golden sonra formasının altından Ukrayna bayrağı açtı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük etkileşim topladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivassporlu futbolcudan Ukrayna'ya destek!

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Galatasaray, Sivasspor, Ukrayna, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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