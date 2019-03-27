Son Dakika Haberleri: Sivassporlu Futbolcular "Anadolu'nun Elhamrası"Nı Gezdi

Sivassporlu Futbolcular "Anadolu'nun Elhamrası"Nı Gezdi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun Elhamrası" olarak görülen Sivas'ın Divriği ilçesindeki Divriği...

Sivassporlu Futbolcular
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun Elhamrası" olarak görülen Sivas'ın Divriği ilçesindeki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kırmızı-beyazlı ekip, izin gününde Divriği ilçesinde kulüp yöneticisi Halit Yazıcı'nın misafiri oldu.

İlçesinde bulunan ve UNESCO'nun 1985 yılında 'Dünya Kültür Mirası' listesine aldığı ve restorasyon çalışmaları devam eden Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezen Sivassporlu futbolcular, cami hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Divriği Kaymakamı Muhammet Öztabak'ı da makamında ziyaret eden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve takım kaptanı Ziya Erdal, Öztabak'a forma hediye etti.

Kırmızı beyazlı ekip, Divriği'nin tarihi konaklarını da gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:29 Kaynak: AA

Sivas, Sivasspor, Divriği, Spor
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