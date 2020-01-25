Sivassporlu futbolcular basketbol oynadı

Diğer yandan Sivas Valisi Salih Ayhan da futbolcuların basket oyununa katılarak, atış yaptı. - SİVAS

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa ve başarılı oyuncu Mert Hakan Yandaş 'ın attığı sayılar, takım arkadaşları ve izleyenlerden alkış aldı.

Tören sonrası Sivassporlu futbolcular bir süre kendi aralarında basketbol oynadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı basketbol oyununda kırmızı-beyazlı futbolcular eğlenceli anlar yaşadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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