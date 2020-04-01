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Sivassporlu futbolcular evde veya antrenman sahasında çalışıyor
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor, sporcularının evde veya antrenman sahasında yaptığı çalışmaları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Demir Grup Sivasspor, sporcularının evde veya antrenman sahasında yaptığı çalışmaları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Lige verilen arada futbolcularımız bireysel antrenmanlarını sürdürmeye devam ederken Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay'ın hazırladığı özel program doğrultusunda evlerinde hareket ediyor.
Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-beyazlılarımız, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonu
'nun vereceği karara göre hareket edecek" denildi.
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Kulübün paylaştığı videolar
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:39 Kaynak: DHA
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