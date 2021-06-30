Sivassporlu futbolcular kamp öncesi Covid-19 testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına Yarın Bolu'da başlayacak olan DG Sivasspor'da, futbolcular Covid-19 PCR testine tabi tutuldu.

Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıkları öncesi Sivassporlu futbolculara Covid-19 testi yapıldı. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip kamp öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe ve tesislerde görevli olan personellere yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi uyguladı.

Test sonuçlarının akşam açıklanacağı öğrenildi. - SİVAS