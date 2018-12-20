Son Dakika Haberleri: Sivassporlu Futbolcular Öğrencilerle Buluştu

Sivassporlu Futbolcular Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcuları Robinho ve David Braz ile takım kaptanı Ziya Erdal, Vali Bekir Aksoy İlkokulunda oluşturulan "Sivasspor Köşesi"nin açılışını yaptı.

Sivassporlu Futbolcular Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcuları Robinho ve David Braz ile takım kaptanı Ziya Erdal, Vali Bekir Aksoy İlkokulunda oluşturulan "Sivasspor Köşesi"nin açılışını yaptı.

Okul girişinde öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan futbolcular, daha sonra söyleşiye katıldı.

Takım kaptanı Ziya Erdal, bir öğrencinin, " Türkiye'de en çok etkilendiğiniz stat hangisi?" sorusuna, "Türkiye'de atmosferi çok büyük olan statlar var. BJK İnönü Stadı'nın eski hali ve Eskişehir Stadı" cevabını verdi. Erdal, unutamadığı maç sorusunu ise, "Çok maç var. Fenerbahçe ile yaptığımız bir maç vardı. 50 bin kadın ve çocuk önünde oynamıştık. O değişik bir maçtı." şeklinde yanıtladı.

Brezilyalı yıldız oyuncu Robinho, takım içinde en iyi anlaştığı oyuncuların sorulması üzerine, okula birlikte geldiği Ziya Erdal ve David Braz'ı gösterdi. Bir başka öğrencinin, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkındaki görüşünü istediği Brezilyalı oyuncu, "VAR'dan hoşlanmıyorum. Çünkü gol attığım zaman sevinemiyorum, hakemin kararını bekliyorum." diye konuştu.

David Braz ise takım içindeki en iyi oyuncuların kim olduğu sorusuna, "Robinho, Ziya Erdal ve Emre Kılınç." şeklinde cevap verdi.

Futbolcular, söyleşinin ardından öğrencilerle fotoğraf çektirip, imza dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:10 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivassporlu Robinho: VAR'ı Sevmiyorum, Gol Attığım Zaman Sevinemiyorum Brezilyalı Futbolcu Jailson, İstiklal Marşı Okunurken Türk Bayrağına Döndü

Kulüpler Birliği ile Galatasaray'ı Birbirine Düşüren Hakem Hüseyin Göçek, Sahalara Dönüyor Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 15:00:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivassporlu Futbolcular Öğrencilerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]