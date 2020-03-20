Sivassporlu futbolculara izin verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu futbolculara izin verildi - Son Dakika Spor

Sivassporlu futbolculara izin verildi

7 saat önce

Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de maçların ertelenmesi sonrası izin verildi.

Sivassporlu futbolculara izin verildi, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de maçların ertelenmesi sonrası izin verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bugün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ve ardından futbolculara izin verdiği aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı futbolculardan, ülkeyi terk etmemeleri, mümkün olduğunca Sivas'tan ayrılmamaları ve bireysel çalışmalarına da evlerinde devam etmelerinin istendiği vurgulandı.

Sakatlığı bulunan oyuncuların tedavilerine ise tesislerde devam edileceği belirtildi.

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:48 Kaynak: AA

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