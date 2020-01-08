Sivassporlu futbolculara sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Lider DG Sivasspor'un Antalya'da devre arası kamp yaptığı otelde kaptan Ziya Erdal, Brezilyalı sporcu Fernando Andrade ve genç futbolcu Furkan Sağman için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.

Sivassporlu futbolcular kendileri için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti.

Sivasspor resmi internet sitesinden ise futbolcular için kutlama mesajı yayınlanarak, "Futbolcularımızın doğum günlerini kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz" denildi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)