Son Dakika Haberleri: Sivassporlu futbolculara sürpriz kutlama
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Sivassporlu futbolculara sürpriz kutlama

6 saat önce

Sivasspor'un futbolcuları Arouna Kone ve Paul Papp'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sivassporlu futbolculara sürpriz kutlama, System.String[]

Sivasspor'un futbolcuları Arouna Kone ve Paul Papp'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.


D.G. Sivasspor'un yaptığı idman öncesinde golcü oyuncu Arouna Kone ve Paul Papp için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Her iki başarılı sporcu da kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti.


Kulübü resmi internet sitesinden futbolcun doğum gününü kutlayarak; "Futbolcularımızın doğum günlerini kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz" denildi. - SİVAS

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:37 Kaynak: İHA
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