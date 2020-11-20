Son dakika haberleri: Sivassporlu futbolculardan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı - Son Dakika

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çekilen videoda, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcuların kutlama mesajına yer verildi.

Hazırlanan video, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında "Çocukları iyi birer insan yapmanın en iyi yolu, onları mutlu etmektir." başlığıyla yayınlandı.