Sivassporlu futbolculardan kitap kampanyasına destek
47 dakika önce
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç öncesi Sivassporlu futbolcular, Vali Salih Ayhan, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Çılgınlar 58 Taraftar grubu tarafından başlatılan kitap kampanyasına destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:29 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç öncesi Sivassporlu futbolcular, Vali Salih Ayhan, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Çılgınlar 58 Taraftar grubu tarafından başlatılan kitap kampanyasına destek oldu.
Çılgınlar 58 Taraftar Grubu tarafından başlatılan sosyal farkındalık projesi kapsamında başlatılan kampanyaya destek olan futbolcular tribüne çıkarak, kitaplığa kitap bıraktı.
Daha sonra stadyuma gelen Vali Salih Ayhan ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da tribündeki kitaplığa kitap bırakarak projeye destek oldu.
Maçta toplanan kitaplar Sivas'taki ihtiyaç duyulan okullara gönderilecek. - SİVAS
Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek Trabzonspor, Abdulkadir Parmak ile 4 yıllık sözleşme imzaladı FIFA resmen açıkladı! İran'da 40 yıllık yasak sona erdi, kadınlar statlarda maç izleyecek Suat Arslanboğa'nın kararı, Başakşehirli futbolcuları çıldırttı!