Sivassporlu futbolculardan kitap kampanyasına destek!
5 dakika önce
Çılgınlar 58 Taraftar Grubu tarafından başlatılan sosyal farkındalık projesi kapsamında başlatılan kampanyaya destek olan futbolcular tribüne çıkarak, kitaplığa kitap bıraktı.
Çılgınlar 58 Taraftar Grubu tarafından başlatılan sosyal farkındalık projesi kapsamında başlatılan kampanyaya destek olan futbolcular tribüne çıkarak, kitaplığa kitap bıraktı.
Daha sonra stadyuma gelen Vali Salih Ayhan ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da tribündeki kitaplığa kitap bırakarak projeye destek oldu.
Maçta toplanan kitaplar Sivas'taki ihtiyaç duyulan okullara gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:35
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