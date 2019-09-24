Son Dakika Haberleri: Sivassporlu futbolculardan kitap kampanyasına destek!
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Sivassporlu futbolculardan kitap kampanyasına destek!

5 dakika önce

Çılgınlar 58 Taraftar Grubu tarafından başlatılan sosyal farkındalık projesi kapsamında başlatılan kampanyaya destek olan futbolcular tribüne çıkarak, kitaplığa kitap bıraktı.

Sivassporlu futbolculardan kitap kampanyasına destek!, System.String[]

Çılgınlar 58 Taraftar Grubu tarafından başlatılan sosyal farkındalık projesi kapsamında başlatılan kampanyaya destek olan futbolcular tribüne çıkarak, kitaplığa kitap bıraktı.


Daha sonra stadyuma gelen Vali Salih Ayhan ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da tribündeki kitaplığa kitap bırakarak projeye destek oldu.


Maçta toplanan kitaplar Sivas'taki ihtiyaç duyulan okullara gönderilecek.


Salih Ayhan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:35 
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