Son Dakika Haberleri: Sivassporlu hakan arslan: başakşehir maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz
Son Dakika Spor Haber

Sivassporlu hakan arslan: başakşehir maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz

38 dakika önce

DEMİR Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Medipol Başakşehir maçının çok zor geçeceğini belirterek, "Başakşehir maçı için İstanbul'a gideceğiz.

Sivassporlu hakan arslan: başakşehir maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz, System.String[]

DEMİR Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Medipol Başakşehir maçının çok zor geçeceğini belirterek, "Başakşehir maçı için İstanbul'a gideceğiz. Başakşehir iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için zor bir maç. Fakat bizde artık çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra istasyon çalışmasının ardından pas ve top kapma çalışmasıyla antrenman devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Ziya Erdal, Barış Yardımcı, Armin Djerlek ve milli takım kampından henüz dönmeyen Emre Kılınç katılmadı.
HAKAN ARSLAN: "ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYORUZ"
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan orta saha oyuncusu Hakan Arslan, ligde oynadıkları 3 haftalık periyotu değerlendirdi. Arslan, ligde çıkış yakalamak istediklerini belirterek, "Başakşehir maçı için İstanbul'a gideceğiz. Başakşehir iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için zor bir maç. Fakat bizde artık çıkış yakalamak istiyoruz. Sonuçta milli maç arasına kadar 3 maçlık bir periyodumuz oldu. Lige Beşiktaş'ı yenerek çok iyi başladık. Belki Beşiktaş'ı yendikten sonra hedefler büyüdü gibi hissetti taraftar. Biraz heyecanlandırdık açıkçası. Taraftarlarımız devamını bekliyorlardı doğal olarak bizden. Biz de bu yönde ilerlemek istiyorduk. Sezona damga vurmak istiyorduk fakat Rize'de beklemediğimiz bir mağlubiyet ve ardından iç sahada kesin kazanmamız gereken Gazişehir Gaziantep takımıyla berabere kalmamız, birazcık takımımızı demoralize etmiş olabilir" dedi.
"BAŞAKŞEHİR'İ YENMEMİZ LAZIM"
Önceki yıllardaki Başakşehir maçlarında ve büyük takımlara karşı çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Arslan, "Yine yapabiliriz. Daha iyi dönemlerinde de kazanmış olduğumuz maçlar oldu Başakşehir'e karşı. Ben ümit ediyorum ki tekrardan da bu başarıyı sağlayabiliriz. Takımımız bunu yapacak güçte ve kalitede. Onun için Başakşehir'i yenmemiz lazım. Eğer gerçek kimliğimizi ortaya koyarsak kazanırız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
Hakan Arslan'ın açıklamaları


- Sivas
Hakan Arslan, Başakşehir, Sivasspor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu
CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı, hayata geçirdiği projede ilk sertifikaları verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 14:53:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivassporlu hakan arslan: başakşehir maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]