Sivassporlu Hugo Vieira'nın Tedavisi Sürüyor
39 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Hugo Vieira'nın tedavisi ülkesi Portekiz'de devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Hugo
Vieira'nın tedavisi ülkesi Portekiz
'de devam ediyor.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Hugo Vieira, ülkesinde özel fizyoterapist eşliğinde çalışıyor.
Portekizli golcü oyuncuya, kısa zamanda sahalara dönmesi için özel kuvvetlendirme çalışması uygulandığı bildirildi.
Hugo Vieira, devre arasında kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:12 Kaynak: AA
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