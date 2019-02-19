Son Dakika Haberleri: Sivassporlu Hugo Vieira'nın Tedavisi Sürüyor

Sivassporlu Hugo Vieira'nın Tedavisi Sürüyor

39 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Hugo Vieira'nın tedavisi ülkesi Portekiz'de devam ediyor.

Sivassporlu Hugo Vieira'nın Tedavisi Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Hugo Vieira'nın tedavisi ülkesi Portekiz'de devam ediyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Hugo Vieira, ülkesinde özel fizyoterapist eşliğinde çalışıyor.

Portekizli golcü oyuncuya, kısa zamanda sahalara dönmesi için özel kuvvetlendirme çalışması uygulandığı bildirildi.

Hugo Vieira, devre arasında kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:12 Kaynak: AA

Portekiz, Sivasspor, Hugo, Spor
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