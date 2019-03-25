Sivassporlu Judocular Bingöl'den Dereceyle Döndü

Sivasspor Kulübü bünyesinde mücadele eden 2 judocu, Bingöl'de düzenlenen grup müsabakalarında derece elde etti.

Sivasspor Kulübü bünyesinde mücadele eden 2 judocu, Bingöl'de düzenlenen grup müsabakalarında derece elde etti.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından 23-24 Mart arasında Bingöl'de yapılan Yıldız Okullar Judo Grup Müsabakaları'na 2 sporcu katıldı.



Sporculardan Sıdıkanur Şanlı 57 kiloda bayanlarda birinci, Muhammet Ali Sayıner ise +66 kiloda erkeklerde üçüncü oldu.



Her iki sporcu da Balıkesir'de yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.

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