Son Dakika Haberleri: Sivassporlu Judocular Bingöl'den Dereceyle Döndü

Sivassporlu Judocular Bingöl'den Dereceyle Döndü

1 saat önce

Sivasspor Kulübü bünyesinde mücadele eden 2 judocu, Bingöl'de düzenlenen grup müsabakalarında derece elde etti.

Sivassporlu Judocular Bingöl'den Dereceyle Döndü, System.String[]
Sivasspor Kulübü bünyesinde mücadele eden 2 judocu, Bingöl'de düzenlenen grup müsabakalarında derece elde etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından 23-24 Mart arasında Bingöl'de yapılan Yıldız Okullar Judo Grup Müsabakaları'na 2 sporcu katıldı.

Sporculardan Sıdıkanur Şanlı 57 kiloda bayanlarda birinci, Muhammet Ali Sayıner ise +66 kiloda erkeklerde üçüncü oldu.

Her iki sporcu da Balıkesir'de yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Sivasspor, Bingöl, Spor
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