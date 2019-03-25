Son Dakika Haberleri: Sivassporlu Judocular Madalya ile Döndü

Sivassporlu Judocular Madalya ile Döndü

1 saat önce

Sivassporlu judocular, Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından 23-24 Mart tarihleri arasında Bingöl'de düzenlenen Yıldız Okullar Judo Grup Müsabakaları'nda derece elde ettiler.

Sivassporlu Judocular Madalya ile Döndü, System.String[]
Sivassporlu judocular, Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından 23-24 Mart tarihleri arasında Bingöl'de düzenlenen Yıldız Okullar Judo Grup Müsabakaları'nda derece elde ettiler.

Sivassporlu bayan sporcu Sıdıkanur Şanlı, 57 kiloda 1. olurken, erkeklerde Muhammet Ali Sayıner ise +66 kiloda 3. oldu. Her iki sporcu da Balıkesir'de yapılacak finallere katılmaya hak kazandı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

Spor
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