Son Dakika Haberleri: Sivassporlu Kaleci Ali Şaşal Vural Evlendi

Sivassporlu Kaleci Ali Şaşal Vural Evlendi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural evlendi.

Sivassporlu Kaleci Ali Şaşal Vural Evlendi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural evlendi.


Ali Şaşal Vural hayatını Türkü Günendi ile birleştirdi.

İzmir'de gerçekleştirilen düğün töreninde, genç çifti yakınları yalnız bırakmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Sivasspor, Ali Şaşal, Spor
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