Sivassporlu Kaleci Ali Şaşal Vural Evlendi
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural evlendi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor
'un kalecisi Ali Şaşal
Vural evlendi.
Ali Şaşal Vural hayatını Türkü Günendi ile birleştirdi. İzmir
'de gerçekleştirilen düğün töreninde, genç çifti yakınları yalnız bırakmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:47 Kaynak: AA
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