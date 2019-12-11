Sivassporlu Mamadou Samassa: "Lider olmamız bizi mutlu ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu Mamadou Samassa: 'Lider olmamız bizi mutlu ediyor' - Son Dakika Spor

Sivassporlu Mamadou Samassa: "Lider olmamız bizi mutlu ediyor"

7 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa, Süper Lig'de lider durumda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sivassporlu Mamadou Samassa:

Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa, Süper Lig'de lider durumda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Samassa, kırmızı-beyazlı ekibin kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde hafta sonu Fenerbahçe ile zor bir müsabaka oynayacaklarını belirtti.

Karşılaşmayı kazanmak için yoğun çalışma içerisinde olduklarını aktaran Samassa, "Zor bir maç olacak, zaten Süper Lig'de kolay maç yok, bütün maçlar zor." dedi.

Hedeflerini hafta hafta belirlediklerini dile getiren Samassa, "Ona göre çalışıyoruz. Zaten Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz ve büyük bir güçle o maça çıkacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Gerçekten zor bir müsabaka olacak. Biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu maç için iyi hazırlanacağız." diye konuştu.

Sivasspor'un 30 puanla ligde lider durumda bulunduğunu hatırlatan Samassa, "Lider konumda olmamız bizi mutlu ediyor. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı, Mert Hakan Yandaş ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu.


Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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