Sivassporlu Mert Hakan'dan Galatasaray için transfer açıklaması!

Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.



Mert Hakan sözlerine "Maça inanılmaz başladık, biz bile böyle başlayacağımızı beklemiyorduk. Golü bulduk sonra bize yakışmayan 2 gol yedik. İlk yarı Galatasaray istediği pozisyonları buldu. Devre arasında, yine aynı başlayıp, maçı lehimize çevireceğimizi biliyorduk. Bu seneki hedeflerimizden biri, iç sahada maç kaybetmeden devam etmek. Santrforun 10 golü var, benim 7 golüm var, Hakan ağabeyin golleri var. Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynayan takımlardan, bizi inanılmaz zorladılar. 1 puan aldığımız için de, burada kaybetmediğimiz için de mutluyuz" şeklinde başladı.



TRT Spor'a da Galatasaray'a transferine dair çıkan söylentiler hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş, "İnanılmaz başlamıştık ama vurduğumda Muslera çıkardı. Öne de geçtik ama basit goller yedik. Galatasaray ligin en iyi takımlarından ve bizi zor duruma soktular. İkinci yarıda biz iyiydik, içeride kaybetmediğimiz için mutluyuz. Galatasaray'a transferim hakkında çıkanlar üzücü şeyler... Profesyonel insanlarız, sezon sonu gelince olabilir ama ben Sivasspor arması taşıyorum. Benim farklı düşüncem olur mu? Bizim aile terbiyemiz var. Biz iyi insanlardan oluşan bir ülkeyiz. İnsanları karalamak kolay olmamalı" dedi.



Fatih Aksoy ise "Maçtan önce Galatasaray'ın 8 haftalık bir galibiyet serisi ve oynadığı oyunda yükseliş vardı. Bizim bir stratejimiz vardı. Elimizden geldiğince iyi hücumlar yapıp, pozisyonlar bulmayı hedefliyorduk. Kaptığımız bir pozisyon faul oldu ve gol bulduk. Duran toptan gol yediğimizde kırılma oldu ve pas bağlantılarını kesemedik. İçeride ilk 10-15 dakikadaki oyuna dönmemiz gerektiğini söyledik ve golü bulduk. İzleyenler için keyifli bir maç oldu. 2 puan kaybettik mi, 1 puan kazandık mı, bunu ilerleyen haftalar gösterecek. Rakiplerimiz birbiriyle oynayacak, biz hala üstlerdeyiz" şeklinde konuştu.



