Sivassporlu Mert Hakan ve Emre'den örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu Mert Hakan ve Emre'den örnek davranış - Son Dakika Spor

Sivassporlu Mert Hakan ve Emre'den örnek davranış

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada elde edecekleri geliri Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.

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Demir Grup Sivas spor'un futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada elde edecekleri geliri Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.

Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım arkadaşı Emre Kılınç ile Çaykur Rizespor maçında elde edecekleri geliri depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını belirterek, "Maçta Emre Kılınç ve ben gelirlerimizi Elazığ ve Malatya'da bu üzücü olayı yaşayan vatandaşlarımız, canlarımıza bağışlıyoruz. Futbol camiasındaki abilerim, kardeşlerimi de desteğe bekliyorum. Biz birlikte güçlüyüz." ifadelerine yer verdi.

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımına spor camiasından destek yağdı, İrfan Can Kahveci, Erman Kılıç ve Oğulcan Çağlayan başta olmak üzere bazı futbolcular destek verdi.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan da futbolcuları tebrik ederek, "Mert Hakan Yandaş kardeşim, duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." paylaşımında bulundu.

Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor, Emre Kılınç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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