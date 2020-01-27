Sivassporlu Mert Hakan ve Emre'den örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu Mert Hakan ve Emre'den örnek davranış - Son Dakika Spor

Sivassporlu Mert Hakan ve Emre'den örnek davranış

1 saat önce

Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım arkadaşı Emre Kılınç ile Çaykur Rizespor maçında elde edecekleri geliri depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını belirterek, "Maçta Emre Kılınç ve ben gelirlerimizi Elazığ ve Malatya'da bu üzücü olayı yaşayan...

Sivassporlu Mert Hakan ve Emre'den örnek davranış, System.String[]

Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım arkadaşı Emre Kılınç ile Çaykur Rize spor maçında elde edecekleri geliri depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını belirterek, "Maçta Emre Kılınç ve ben gelirlerimizi Elazığ ve Malatya'da bu üzücü olayı yaşayan vatandaşlarımız, canlarımıza bağışlıyoruz. Futbol camiasındaki abilerim, kardeşlerimi de desteğe bekliyorum. Biz birlikte güçlüyüz." ifadelerine yer verdi.


Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımına spor camiasından destek yağdı, İrfan Can Kahveci, Erman Kılıç ve Oğulcan Çağlayan başta olmak üzere bazı futbolcular destek verdi.


Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan da futbolcuları tebrik ederek, "Mert Hakan Yandaş kardeşim, duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." paylaşımında bulundu.


Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Binali Yıldırım: Ev yaparken sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım
Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı Emre Akbaba'nın Konyaspor maçındaki performansı, sosyal medyaya damga vurdu Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 04:06:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivassporlu Mert Hakan ve Emre'den örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]