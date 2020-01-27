Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu hakem isyanı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu hakem isyanı! - Son Dakika Spor

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu hakem isyanı!

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Rizespor ile kendi evinde 1-1 berabere kalan lider Sivasspor'da orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu hakem isyanı!, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Rizespor ile kendi evinde 1-1 berabere kalan lider Sivasspor'da orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.


İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları;


Golün dakikasına bakarsak güzel. Ancak iştah ve oyun olarak çok kötü oynadık. İkinci yarı gerçek Sivasspor'u gösterdik. bu Oynadığımız oyundan keyif alan bir takımız. Sezon başından beri bütün takım, iyi futboldan bahsediyoruz. Türkiye'de iyi futbol oynamaya çakışan 4-5 takımdan biriyiz. Ancak hakemlerimiz çok garip. Sağ bek 3 dakika yatıyor, 4 dakika uzatma veriliyor. Biz bunu söylediğimizde de bizi tersliyorlar. Zoruma gidiyor. Futbolun bizim için sosyal bir şey olması lazım ve bizim de zevk almamız lazım. Hakemlerin top oynayan ve oynamayanı, yere yatanı ayırt etmesi lazım. Biz iyi oynayacağız, yere yatmadan, güzel futbol izleteceğiz. Biz bu yola baş koyduk. Şampiyon olalım ya da olmayalım sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün de ayrıldığımız gibi sahadan başımız dik ayrılacağız.


SİVASSPOR GİBİ OYNADIK


İyi başlamadık oyuna rakip de bizden cearet aldı ve gerçekten topu iyi tuttular ayaklarında. Cezalı oyuncularımız da vardı, gerçi bunun pek bir önemi yok. Bizde kim oynarsa oynasın en iyisi için mücadele eder. İkinci yarı Sivasspor gibi oynadık, Yasin Öztekin'e nasip oldu gol atmak da. Ona da hoş geldin diyorum.


Mert Hakan Yandaş, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:16 
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