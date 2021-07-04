SPOR Sivassporlu Sefa Yılmaz: Avrupa'da ve ligde inşallah çok iyi bir sezon geçiririz

Sivassporlu Sefa Yılmaz: Avrupa'da ve ligde inşallah çok iyi bir sezon geçiririz

SİVAS, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz, "Bu takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici bir şey. Bu takımda ve taraftarının önünde oynanacak olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Hem ligde hem de Avrupa'da inşallah çok iyi bir sezon geçiririz" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Sefa Yılmaz, Bolu kampında kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Bu takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici bir şey. Demir Grup Sivasspor, çok köklü bir takım. Bu takımda ve taraftarının önünde oynanacak olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Hem lig de hem de Avrupa'da inşallah çok iyi bir sezon geçiririz" dedi.

"TEKLİFİ HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM"

Transfer sürecinden de bahseden Yılmaz, "Hocamız menajerim ile görüştü. Başka kulüplerden de teklifler vardı ama Demir Grup Sivasspor'dan teklif gelince menajerime de söylemiştim, hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Demir Grup Sivasspor çok köklü bir takım. Son senelerde çok başarılı yıllar da geçirdi. Bu yüzden hiç düşünmeden Demir Grup Sivasspor'u tercih ettim. Başkanımıza, hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyleyen Sefa Yılmaz, "İnşallah Avrupa'da ülkemize güzel hizmet ederiz. Sakatlıktan uzak bir sezon yaşar ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz" ifadelerini kullandı.

"TAKIMA FAYDALI OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Saha içinde agresif bir yapıya sahip olduğunu ve her şeyini sahaya yansıtmaya çalıştığını kaydeden Yılmaz, "Mücadeleden hiçbir şekilde vazgeçmeyen ve her zaman üstüne koyan bir oyuncuyum. İki yöne oynayabilen bir oyuncuyum. Hiçbir zaman pes etmem ve sonuna kadar mücadele ederim. Takıma çok faydalı olacağıma inanıyorum. Kampımız keyifli geçiyor. Yoğun bir tempoyla lige hazırlanıyoruz. Demir Grup Sivasspor taraftarı gibi ateşli bir taraftar önünde oynamak ayrı bir motivasyon veriyor. Yeni sezonda sahamızda taraftarımız ile birlikte çok iyi mücadele ederek başarılı bir sezon geçiririz" dedi.