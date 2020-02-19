Sivassporlu taraftarlar, hakem kararlarına tepki için yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu taraftarlar, hakem kararlarına tepki için yürüdü - Son Dakika Spor

Sivassporlu taraftarlar, hakem kararlarına tepki için yürüdü

7 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un taraftar grupları düzenledikleri yürüyüşte, Süper Lig'de son haftalarda takımları aleyhine hatalı kararlar verildiği gerekçesiyle hakemlere tepki gösterdi.

Sivassporlu taraftarlar, hakem kararlarına tepki için yürüdü, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'un taraftar grupları düzenledikleri yürüyüşte, Süper Lig'de son haftalarda takımları aleyhine hatalı kararlar verildiği gerekçesiyle hakemlere tepki gösterdi.

Dört İşletme Kavşağı önünde toplanan Yiğido Gençlik ve Çılgınlar 58 gruplarına mensup bazı taraftarlar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Daha sonra yürüyüşe geçen taraftarlar, hakemlere tepki gösterip sloganlar atarak, takımlarının lehine tezahüratlar yaptı.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde, taraftarlar adına basın açıklaması yapan Yahya Bek, yürüyüşlerinin "haklı bir isyan, haklı bir haykırış ve adalet arzusu" olduğunu söyledi.

Ligin başından bu yana Sivasspor'un aleyhine bariz hataların yapıldığını ileri süren Bek, şunları kaydetti:

"Özellikle şampiyonluğa oynadığımız bu sezonda, ligin başından beri Sivasspor'umuza karşı yapılan haksızlıklar hata boyutunu çoktan geçmiş ve tüm ülkenin gözleri önünde kamu vicdanında derin yaralar açmış ve açmaya da devam etmektedir. Tabii ki, futbolda hakem hataları olacaktır. Bizler bunu bilecek ve ayırt edebilecek olgunluğa sahibiz. Ancak bizim isyanımız, hakemlerin kanaatlerini sürekli aleyhimize kullanmasıdır. Bilinçli olduğunu düşündüğümüz şekilde skora ve puanlara müdahale edecek şekilde, maçın etki altına alınmasıdır."

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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