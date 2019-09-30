Son Dakika Haberleri: Sivassporlu taraftarlardan hakem protestosu
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Sivassporlu taraftarlardan hakem protestosu

46 dakika önce

Sivasspor'da taraftar grupları, ligin 6'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında verilen hakem kararlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Sivassporlu taraftarlardan hakem protestosu, System.String[]
Sivasspor'da taraftar grupları, ligin 6'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında verilen hakem kararlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Alanyaspor - Sivasspor maçında hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararlara tepki gösteren kırmızı beyazlı ekibin taraftar grupları Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde basın açıklaması düzenledi. Tezahüratlar yaparak hakem kararlarına tepki gösteren Sivassporlu taraftarlar adına konuşan Mesut Daştan, "Geçtiğimiz sezonlarda devam ederek gelen, bu sezon da daha fazla şahit olduğumuz ve tüm kamuoyunun dikkatinden kaçmayan bariz hakem hataları kabul edilmeyecek seviyeye ulaşmıştır. En son oynadığımız Alanyaspor maçında hakem Halil Umut Meler'in kararlarına hata demek imkansız hale gelmiştir. Takımımızın bundan önceki maçlarda da hatalara maruz kaldığı olmuştur. 5'inci haftada kendi sahamızda oynadığımız Trabzonspor maçında kazanmamıza rağmen bu maçta da bariz hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldık. Biz kesinlikle Sivasspor lehine hakem hataları istemiyoruz. Bizim amacımız adaletli bir yönetim olsun. Bütün takımlara adaletin olması lazım. Adaletin olmadığı yerde sporun anlamı kalmıyor. Çocuklara, insanlara sporu adaletle sevdireceğiz. Bundan sonraki maçta hakemlerin adaletli maçları yönetmesini bekliyoruz. TFF, MHK gibi herkesin temsil ettiği kurumların yakışır hareket etmesini temenni ediyoruz. Sivasspor sahipsiz değildir. Sivasspor, Sivas'ın her şeyidir. Sivasspor'un sahipsiz olmadığını gösterelim istedik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarlardan detaylar
-  Basın açıklaması
Tezahüratlar


Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:52 Kaynak: DHA
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