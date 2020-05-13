Sivassporlu Yasin Öztekin: "Final niteliğinde 8 maçımız var" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu Yasin Öztekin: 'Final niteliğinde 8 maçımız var' - Son Dakika Spor

Sivassporlu Yasin Öztekin: "Final niteliğinde 8 maçımız var"

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, ligde kalan 8 maçı final olarak gördüklerini söyledi.

Sivassporlu Yasin Öztekin:

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, ligde kalan 8 maçı final olarak gördüklerini söyledi.

Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lige verilen arada sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirtti.

Hiç kimsenin futbola motive olamadığını vurgulayan Yasin, "Sahaya çıkamadık, futbol oynayamadık, futboldan geçtik pas bile yapamadık." dedi.

Yasin, belirsiz bir süreçle karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, "Herkes tedirgin, kimin ne olduğunu, hasta mı değil mi bilmiyoruz. Hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Bu, futbola da yansıyacaktır. Çünkü seyircisiz oynayacağız, bütün arkadaşlarım çok motive gözükmüyorlar." diye konuştu.

"Final niteliğinde çok hayati 8 maçımız var"

Kırmızı-beyazlı ekibin sosyal mesafeyi koruyarak gruplar halinde antrenmanlara başladığını dile getiren Yasin, şunları kaydetti:

"Uzun bir aradan sonra tekrar idman yaptık. 12 Haziran'a çok az bir süre kaldı, futbolculara yaz kampı gibi bir şey oldu. Çok çalışmamız gerekiyor çünkü önümüzde final niteliğinde çok hayati 8 maçımız var. Bu final maçlarını iyi oynamak için önümüzdeki bu sürede çok iyi idman yapmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde hazır maç yapacağımız bir ortam yok. Hocamız ligin çok erken başladığını söyledi, bu da çok doğru."

Yasin, sahaya çıktıklarında tedirginlik yaşayacaklarına işaret ederek, "Çünkü değişik takımlarla oynayıp başka şehirlere gideceğiz, bunun için insan tedirgin oluyor. Bunun için hiçbir futbolcu yüzde yüz maçlara adapte olamaz." ifadelerini kullandı.

Lige verilen aranın büyük bölümünün Urla'da ailesinin yanında geçirdiğini anlatan Yasin, futboldan uzak olmanın çok kötü bir duygu olduğunu söyledi.

Yasin, bu süreçte ailesiyle daha çok vakit geçirdiğini ve daha çok kaynaştığını anlatarak, "Daha önceleri sürekli idman olduğu için bunu yapamıyorduk. Artıları vardı ama dezavantajları da vardı çünkü düzenli idman yapamadık. Çok sevdiğim futbolu özledim." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligdeki hedeflerini de aktaran Yasin Öztekin, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sivasspor olarak şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonluk kolay bir şey değil. Ligler başlarsa ilk 4 haftayı en iyi değerlendiren takım şampiyonluk için bir adım önde olacak. Bizim ilk 4 haftayı çok iyi geçirmemiz gerekir. Bunun için çok iyi çalışmamız lazım. Her takımdan daha fazla çalışmamız gerekiyor ki maçlarda daha iyi olalım. 8 maç sonunda nerede olacağımızı göreceğiz."

Yasin Öztekin, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:04 Kaynak: AA

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