Sivassporlu Ziya Erdal, 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivassporlu Ziya Erdal, 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı - Son Dakika Spor

Sivassporlu Ziya Erdal, 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maça Hakan Arslan'ın kart cezası nedeniyle orta sahada ilk 11'de başlayan Ziya, başarılı bir performans sergiledi.

Sivassporlu Ziya Erdal, 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maça Hakan Arslan'ın kart cezası nedeniyle orta sahada ilk 11'de başlayan Ziya, başarılı bir performans sergiledi.


Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın farklı bir mevkide görev vermesine rağmen performansıyla beğeni toplayan Ziya, Sivasspor'u 2-0 öne geçiren golde Emre Kılınç'a gol pasını veren isim oldu.


Deneyimli oyuncu, karşılaşmanın 90 7. dakikasında ise Fenerbahçe ağlarını havalandırarak takımının 3. golüne imza attı.


1553 gün sonra gol sevinci yaşadı


Lider Sivasspor'un, Fenerbahçe'ye karşı zaferinde önemli katkı sağlayan Ziya Erdal, 4 yılı aşkın süredir devam eden gol orucunu da bozmuş oldu.


Süper Lig'de son golünü 13 Eylül 2015'te Sivasspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçta atan Ziya, bin 553 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı.


Ziya Erdal, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:13 
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