Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, muhtarlarla toplantıları sürdürüyor - Son Dakika

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantılarına devam ediyor.

Çakmak, taleplerin daha hızlı bir şekilde karşılanabilmesini sağlamak amacıyla mahalle muhtarlarıyla istişare toplantıları gerçekleştiriyor.

Güney Mahallesi'ndeki Tarihi Cudi Paşa Konağı'nda düzenlenen toplantıda muhtarları ağırlayan Başkan Çakmak, talepleri dinledi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların sorun ve taleplerinin çözümü konusunda çaba harcadıklarını belirtti.

İlçenin bütün bölgelerine hizmet ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Çakmak, şöyle devam etti:

"Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız taleplerini muhtarlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırıyor. Muhtarlar yaşadıkları bölgelerin temsilcileridir. Muhtarlarımızın bizlere ilettikleri taleplerin en kısa sürede karşılanması için arkadaşlarımız gereken gayreti ve çabayı gösterecektir ancak bunun için sabır gösterilmesi gerekiyor. Tüm taleplerin bir anda karşılanması çok olası bir durum değil, tüm imkanlarımızı seferber ederek hazırlanan program kapsamında bunların karşılanması için üstün bir çaba göstereceğiz."