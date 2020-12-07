Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'tan "Bağış" çağrısı - Son Dakika

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, tebrik amacıyla kendisine çiçek gönderilmesinin yerine bağış yapılmasını istedi.

Geçen hafta Siverek Belediye Meclisi oylarıyla başkan seçilen Ayşe Çakmak, görevi devralmasının ardından duyuru yayımladı.

Çakmak, kendisini tebrik etmek isteyenlerin çiçek göndermek yerine vakıf ve derneklere bağışta bulunmalarını isteyerek, "Değerli halkımızdan öncelikli ricam görevi devralmam vesilesiyle şahsıma çiçek veya hediye niteliği taşıyan materyalleri göndermek yerine bağışta bulunmalarıdır. Yardım kuruluşları başta olmak üzere vakıf ve derneklere bağışta bulunulması ve dekontun gönderilmesi bizi çiçekten daha çok memnun edecektir." ifadelerini kullandı.